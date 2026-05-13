BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck nach Produktions- und Exportdaten der Schwerlast-Lkw-Branche des mexikanischen Statistikamt INEGI auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Produktion der Marke Freightliner im April des Lkw-Herstellers sei in Mexiko auf ähnlichem Niveau wie im März gewesen, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Daten seien zu einer wichtigen Kennzahl für Lkw-Hersteller geworden, insbesondere für Daimler Truck, der traditionell rund 60 Prozent seiner für den US-Markt bestimmten Fahrzeuge aus Mexiko exportiere. Diese Exporte seien seit dem 1. November mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gemäß Section 232 belegt./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 40,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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