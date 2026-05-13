DZ BANK stuft Adyen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch veröffentlichten Nachbetrachtung. Die Aktien seien angesichts des starken erwarteten Gewinnwachstums attraktiv bewertet./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 883,4EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

