Silberpreis
Silber explodiert plus +1,36 % auf 87,76 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +1,36 % auf 87,76 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+20,49 %
|1 Monat
|+17,90 %
|3 Monate
|+14,82 %
|1 Jahr
|+165,04 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,11200USD. Heute, bei 87,76USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.504,0USD geworden – ein Plus von +165,04 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt bis leicht bullisch. Widerstände um 87,5 USD (nächster 90 USD) und Unterstützungen bei 83–86 USD werden genannt; 83 USD-Unterstützung wird bestätigt. Die 14 Tage lagen grob in der Range 83–97 USD. Manche sehen dreistellige Kurse, andere warnen vor Korrekturen. Hinweis: 95 USD in China; Cup-Formation wird diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,00EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,54EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,00EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|451,26EUR
|+0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,63EUR
|+1,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|698,30EUR
|+1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|382,96EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,55EUR
|-0,43 %
|Long
|1
|0,00
|128,45EUR
|-0,27 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,294EUR
|-1,36 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.