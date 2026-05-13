Silber explodiert plus +1,36 % auf 87,76 USD

+1,36 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,49 % 1 Monat +17,90 % 3 Monate +14,82 % 1 Jahr +165,04 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 87,76. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,11200USD. Heute, bei 87,76USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.504,0USD geworden – ein Plus von +165,04 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt bis leicht bullisch. Widerstände um 87,5 USD (nächster 90 USD) und Unterstützungen bei 83–86 USD werden genannt; 83 USD-Unterstützung wird bestätigt. Die 14 Tage lagen grob in der Range 83–97 USD. Manche sehen dreistellige Kurse, andere warnen vor Korrekturen. Hinweis: 95 USD in China; Cup-Formation wird diskutiert.