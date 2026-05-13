Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Merck
Tagesperformance: +7,31 %
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 1
Performance 1M: +10,53 %
Performance 1M: +10,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Merck
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Anleger-Sentiment zu Merck. Fundamentale Signale: Umsatz Q1 leicht rückläufig, Gewinn steigt, Ausblick positiv. Technisch zeigen sich Doppeltief, 200-Tage-SMA gehalten; Zielbereiche 130–150 (UBS 150, JPMorgan 150). Ein potenziell brenzliges Szenario bei schlechter Q1. Die letzten 14 Tage waren volatil/seitwärts; nächste Quartalszahlen dienen als Katalysator.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Merck eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,83 %
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 2
Performance 1M: +37,64 %
Performance 1M: +37,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend positives Anleger-Sentiment zu Infineon. Q2 war gemischt; Ausblick für Q3 positiv; Analysten-Reaktionen größtenteils konstruktiv. ITC-Patent-Entscheidung stärkt Portfolio. Wachstumsaussichten durch KI-Boom und besseren Automotive-Auftragseingang; ab Q4 neue Segmentstruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit einer Zahl genannt.
Scout24
Tagesperformance: +6,81 %
Tagesperformance: +6,81 %
Platz 3
Performance 1M: +22,49 %
Performance 1M: +22,49 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 4
Performance 1M: -25,56 %
Performance 1M: -25,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Rheinmetall-Sentiment gemischt; Kurs in 14 Tagen tendenziell abgefallen, aktuell ca. 1.160 €. Boerse-Online nennt mögliches Unterschreiten unter 1.000 €. Dividende: Debatte über 5% (widersprüchliche Posts). Ex-Dividende am 13.05.2026; Insiderkauf am 12.05. (1.172,52 €) gemeldet. RCWS-100 Drohnenabwehr angekündigt; Abverkaufsdruck bleibt.
SAP
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 5
Performance 1M: -2,28 %
Performance 1M: -2,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE meldet gemischtes SAP-Sentiment: Kurzfristig überwiegend skeptisch mit Abwärts-Szenarien um 130 €, mögliche Zone 120–140 €, Blick Richtung 200 € bei KI-Risiko. Langfristig nennen einige 180–200 € als Ziel; Einstiegschancen werden diskutiert. Technisch wird ein Dreieck im Wochenchart erwähnt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 6
Performance 1M: -3,79 %
Performance 1M: -3,79 %
Fresenius
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 7
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
RWE
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 8
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
E.ON
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 9
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
GEA Group
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 10
Performance 1M: -10,45 %
Performance 1M: -10,45 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 11
Performance 1M: -10,49 %
Performance 1M: -10,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: Fundamentale Daten (Q1-Wachstum, EBITDA, Free Cashflow, höhere Prognose) und Dividende 1,10–1,35 € stützen die Sicht. Technisch wird auf Tests der 200-Tage-Linie, Stops und Volatilität hingewiesen. Kursentwicklung in 14 Tagen ca. 25–28 €, aktuell ~27 €. Insgesamt überwiegend optimistisch, aber Vorsicht vor Ausreißern durch Algos.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,78%
|PUT: 51,22%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,44 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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