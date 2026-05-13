Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Merck

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Anleger-Sentiment zu Merck. Fundamentale Signale: Umsatz Q1 leicht rückläufig, Gewinn steigt, Ausblick positiv. Technisch zeigen sich Doppeltief, 200-Tage-SMA gehalten; Zielbereiche 130–150 (UBS 150, JPMorgan 150). Ein potenziell brenzliges Szenario bei schlechter Q1. Die letzten 14 Tage waren volatil/seitwärts; nächste Quartalszahlen dienen als Katalysator.