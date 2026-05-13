Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,41 %
Platz 1
Performance 1M: +37,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend positives Anleger-Sentiment zu Infineon. Q2 war gemischt; Ausblick für Q3 positiv; Analysten-Reaktionen größtenteils konstruktiv. ITC-Patent-Entscheidung stärkt Portfolio. Wachstumsaussichten durch KI-Boom und besseren Automotive-Auftragseingang; ab Q4 neue Segmentstruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit einer Zahl genannt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 2
Performance 1M: -8,56 %
SAP
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 3
Performance 1M: -2,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE meldet gemischtes SAP-Sentiment: Kurzfristig überwiegend skeptisch mit Abwärts-Szenarien um 130 €, mögliche Zone 120–140 €, Blick Richtung 200 € bei KI-Risiko. Langfristig nennen einige 180–200 € als Ziel; Einstiegschancen werden diskutiert. Technisch wird ein Dreieck im Wochenchart erwähnt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 4
Performance 1M: -25,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Rheinmetall-Sentiment gemischt; Kurs in 14 Tagen tendenziell abgefallen, aktuell ca. 1.160 €. Boerse-Online nennt mögliches Unterschreiten unter 1.000 €. Dividende: Debatte über 5% (widersprüchliche Posts). Ex-Dividende am 13.05.2026; Insiderkauf am 12.05. (1.172,52 €) gemeldet. RCWS-100 Drohnenabwehr angekündigt; Abverkaufsdruck bleibt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 5
Performance 1M: +6,46 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 6
Performance 1M: -6,96 %
Vinci
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 7
Performance 1M: -3,07 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 8
Performance 1M: +3,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Einige sehen Überbewertung und Kursrücksetzer, andere heben starke Fundamentaldaten hervor: Q2 gut, Guidance erhöht, Rekord-Aufträge, Book-to-Bill 1,72, Umsatz +8,9%, Gewinn je Aktie 0,89 €, FCF stark. Charttechnik öffnet Weg Richtung 220 €, aktueller Kurs ca. 170–190 €. In 14 Tagen eher volatil, doch Fundamentaldaten unterstützen Aufwärtsdynamik.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 9
Performance 1M: -10,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: Fundamentale Daten (Q1-Wachstum, EBITDA, Free Cashflow, höhere Prognose) und Dividende 1,10–1,35 € stützen die Sicht. Technisch wird auf Tests der 200-Tage-Linie, Stops und Volatilität hingewiesen. Kursentwicklung in 14 Tagen ca. 25–28 €, aktuell ~27 €. Insgesamt überwiegend optimistisch, aber Vorsicht vor Ausreißern durch Algos.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
DANONE
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 10
Performance 1M: -9,24 %
