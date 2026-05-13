Betriebsteil von Malta Air kann Betriebsrat wählen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 23,04 auf Tradegate (13. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,92 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +22,00 %/+56,86 % bedeutet.