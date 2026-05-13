Betriebsteil von Malta Air kann Betriebsrat wählen
- Ausländischer selbstständiger Betriebsteil kann wählen
- Base von Malta Air am BER mit etwa 320 Beschäftigten
- BAG verneint Voraussetzung eines Hauptbetriebs im Inland
ERFURT (dpa-AFX) - Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann auch ein selbstständiger Betriebsteil eines Unternehmens mit Sitz im Ausland einen Betriebsrat wählen. Verhandelt wurde in Erfurt ein Streitfall bei der Fluggesellschaft Malta Air, einer Tochter von Ryanair . Eine betriebsratsfähige Organisationseinheit in Form eines als Betrieb geltenden selbstständigen Betriebsteils könne auch dann vorliegen, wenn der Hauptbetrieb im Ausland liegt, entschieden die Richter. (Az.: 7 ABR 7/25)
Es ging dabei um den Versuch einer Betriebsratswahl für eine sogenannte Base von Malta Air am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit etwa 320 Cockpit- und Kabinenbeschäftigten. Das Unternehmen vertrat die Ansicht, dass der Stationierungsort BER keine betriebsratsfähige Organisationseinheit sei. Ein inländischer Betriebsteil könne nur dann als Betrieb im Sinn der Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes gelten, wenn auch der Hauptbetrieb im Inland liege. Wie bereits die Vorinstanzen teilte das Bundesarbeitsgericht diese Auffassung der Ryanair-Tochter nicht./rot/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 23,04 auf Tradegate (13. Mai 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,92 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +22,00 %/+56,86 % bedeutet.