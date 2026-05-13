Devisen
Eurokurs gibt nach
- Eurokurs sank am Nachmittag auf 1,1707 US-Dollar
- EZB setzte Referenzkurs auf 1,1715 Dollar
- Nahost-Konflikt und Hormus-Schließung belasten Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1707 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1715 (Dienstag: 1,1738) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8536 (0,8519) Euro.
"Der Euro kann angesichts der erhöhten Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt keine Dynamik nach oben mehr entwickeln", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Nach wie vor gibt es keine Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus bleibt weiter faktisch geschlossen.
Die Aussicht auf eine höhere Inflation und die damit verbundene Spekulation auf eine Zinserhöhung haben dem Euro zuletzt keinen Auftrieb gegeben. Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte vor einer steigenden Inflation und stellte eine schnelle Zinserhöhung durch die EZB auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt". "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert."
Auch in den USA wachsen die Inflationsgefahren. So sind die Erzeugerpreise im April deutlich stärker gestiegen als von Volkswirten erwarten. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung in den Vereinigten Staaten sinkt angesichts der Folgen des Energiepreisanstiegs.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86713 (0,86803) britische Pfund, 184,83 (184,98) japanische Yen und 0,9155 (0,9172) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.681 Dollar. Das waren 32 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
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Ilse als Kontraindikator. Top !
Was ist jetzt der Grund für die Kehrtwende ? Doch nicht etwa der Chart, wie oben angeführt ? Dann kann man doch gleich in das Einmachglas gucken und danach entscheiden, ob der Frosch die Leiter hoch oder runter hupst. 🥳
Sandalen Krieger in Vietnam haben die Großmacht lächerlich gemacht und jetzt kommt der Iran und macht da weiter wo Vietnam aufgehört hat. Die Amis sind nur stark im Drohen und Sanktionieren und im Herstellen moderner Waffen, die sie dann alle paar Jahre wegen ihrer unendlichen Gier an irgendwem testen und verbrauchen. Der Witz ist, Iran ist eine Nummer zu groß und das fliegt den Amis gerade um die Ohren, wobei sie ein Etappenziel erreicht haben, die Sperrung von Hormus und das Chaos und Verteuerung in der gesamten Welt. Dahinter steckt ein großer Plan und der ist für den einzelnen Weltbürger der blanke Horror.