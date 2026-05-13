Scherzer: Kursziel erhöht

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Jahresüberschuss um mehr als 70 Prozent auf 4,9 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die erfreuliche Entwicklung darauf zurückzuführen, dass sich die trotz temporärer Rückschläge insgesamt starke Performance der Aktienmärkte in hohen Zuschreibungen und deutlich unterdurchschnittlichen Abschreibungen auf die gehaltenen Wertpapierbestände niedergeschlagen habe. Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen sowie aus Nachbesserungen seien hingegen im vergangenen Jahr nicht von Relevanz gewesen. Nachdem der NAV des Scherzer-Papiers im vergangenen Jahr um 12,3 Prozent von 3,02 auf 3,39 Euro gestiegen sei, habe der NAV in den ersten vier Monaten 2026 weiter leicht um 1,8 Prozent auf die genannten 3,45 Euro zugelegt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,50 Euro (zuvor: 3,30 Euro) und erneuert die Einschätzung „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2026, 16:40 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 13.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,62EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.