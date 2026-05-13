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    Besonders beachtet!

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    ON Semiconductor Aktie klettert nach oben - +10,41 % - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die ON Semiconductor Aktie, bisher, um +10,41 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - ON Semiconductor Aktie klettert nach oben - +10,41 % - 13.05.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

    ON Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ON Semiconductor. Mit einer Performance von +10,41 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ON Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 97,92, mit einem Plus von +10,41 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ON Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +64,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +12,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +68,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ON Semiconductor einen Anstieg von +115,78 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,94 %
    1 Monat +68,25 %
    3 Monate +64,56 %
    1 Jahr +145,07 %
    Stand: 13.05.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 393 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,79 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 13.05. - Dow Jones schwach -0,49 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,82 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +6,98 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +6,06 %. Texas Instruments legt um +4,06 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,55 %.

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    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    +10,46 %
    +10,57 %
    +67,06 %
    +65,15 %
    +145,03 %
    +18,88 %
    +209,01 %
    +1.023,59 %
    +415,79 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124
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    Markt Bote
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