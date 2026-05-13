ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Analyseergebnisse für die Antimonlagerstätte Bald Hill bekannt, darunter Abschnitte mit 26,9 % Antimon (Sb)

Vancouver, Kanada – 13. Mai 2026 / IRW-Press /Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weiterhin Analyseergebnisse für die jüngste Bohrphase auf Bald Hill erhält. Darin enthalten sind die Ergebnisse der nächsten drei Bohrlöcher.

Highlights

- Die Analyseergebnisse für drei weitere Bohrlöcher sind eingegangen.

- Der stibnitführende Bohrkern weist Erzgehalte von 26,9 % bzw. 6,9 % Antimon (Sb) auf.

- Es sind Mächtigkeiten von bis zu 15 Metern zu beobachten.

- Diese Bohrlöcher erweitern die Bald Hill Main Zone weiterhin in die Tiefe.

- Die durchschnittliche Bohrtiefe in diesen Löchern beträgt mehr als 250 Meter, die tiefste Durchschneidung erfolgte in einer Tiefe von 495 Metern.

Zusammenfassung der Bohrungen

Die mineralisierten Abschnitte der jüngsten Bohrlöcher sind nachstehend aufgeführt und die neuesten Ergebnisse sind in Tabelle 1 detailliert dargestellt. Insbesondere die Bohrlöcher BH-26-08 und BH-26-10 wiesen mächtige Mineralisierungszonen auf, die Abschnitte mit höheren Gehalten enthalten. Diese Zonen liegen in Tiefen von über 350 Metern.

BH-26-01 – 2,26 % Antimon (Sb) über 2,0 Meter (m) von 268,85 m bis 271,5 m und 0,37 % Sb über 6,2 m von 283,5 m bis 289,7 m

BH-26-04 – 3,13 % Sb über 1,75 m von 104,95 m bis 106,7 m und 1,75 % Sb über 1,9 m von 248,0 m bis 249,9 m

BH-26-05 – 0,71 % Sb über 3,8 m von 324,5 m bis 329,3 m

BH-26-06 – 0,36 % Sb über 1,0 m von 409,0 m bis 410,0 m

BH-26-08 – 0,14 % Sb über 14,7 m von 243,9 m bis 258,6 m und 0,3 % Sb von 263,6 m bis 266,5 m

BH-26-10 – 0,26 % Sb über 13,85 m von 341,0 m bis 354,85 m, einschließlich 1,28 % Sb von 342,5 m bis 344,25 m sowie 1,37 % Sb über 14,15 m von 379,75 m bis 393,3 m, einschließlich 26,7 % Sb über 0,45 m und 6,42 % Sb über 0,3 m

Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um Bohrabschnittslängen handelt und die wahre Mächtigkeit noch nicht bestimmt wurde, jedoch je nach Bohrwinkel auf 65 % bis 70 % der durchteuften Mächtigkeit geschätzt wird.

Abbildung 1: Lage der Bohrlöcher

Die hier gemeldeten Bohrlöcher dienen der Erkundung tieferer Abschnitte der Main Zone in der Antimonlagerstätte Bald Hill.

Der bedeutendste Abschnitt wurde in Bohrloch BH-26-10 erzielt, wo zwei mächtige Mineralisierungszonen durchteuft wurden: 13,85 Meter und 14,15 Meter, die hochgradige Zonen mit 26,7 % bzw. 6,4 % Antimon enthielten.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der neuesten Bohrlöcher

BH-26-06 von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Sb (%) 409,00 410,00 1,00 0,36 BH-26-08 von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Sb (%) 243,90 258,60 14,70 0,14 und 262,60 266,50 3,90 0,30 BH-26-10 von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Sb (%) 341,00 354,85 13,85 0,26 einschließlich 342,50 344,25 1,75 1,28 und 379,75 393,90 14,15 1,37 einschließlich 388,85 389,30 0,45 26,7 und 393,60 393,90 0,30 6,42

QA/QC

Proben werden von den Bohranlagen zu unserer gesicherten Bohrkernaufbereitungsanlage transportiert, wo sie von unseren geotechnischen Mitarbeitern untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Bohrkerne – einschließlich RQD, Kernverlust usw. – erfasst wurden und bestätigt ist, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß verpackt ist, wird er von unseren professionellen Geologen protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geteilt; etwa die Hälfte wird zur sicheren Aufbewahrung in die Kiste zurückgelegt, die andere Hälfte wird in Plastiktüten verpackt. Die Beutel werden versiegelt und in größere Segeltuchtaschen verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

Activation Labs ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

James Atkinson, P.Geo., CEO von Antimony Resources, kommentierte: „Die soeben eingegangenen zusätzlichen Analyseergebnisse bestätigen erneut die hochgradige Mineralisierung der Proben aus dem im Februar eingeleiteten Winterbohrprogramm 2026. Wir stellen fest, dass diese Analysewerte für Antimon den zuvor veröffentlichten Ergebnissen ähneln und einige der Ergebnisse aus Abschnitten in einer Tiefe von fast 400 Metern stammen. Mächtige Abschnitte der antimonhaltigen Stibnitmineralisierung sind in zwei Bohrabschnitten des Bohrlochs BH-26-10 in einer Tiefe von über 350 Metern zu erkennen, was auf das Tiefenpotenzial der Mineralisierung hindeutet. Unser bereits laufendes nächstes Bohrprogramm wird die Ausdehnung der Mineralisierung sowohl in die Tiefe als in Streichrichtung untersuchen.“

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄẞ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone

President, Simone Capital Inc.

416-881-5154

asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,12 % und einem Kurs von 0,582EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.