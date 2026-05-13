DAX kraftlos unterwegs – Steigende Rohstoffpreise schüren Inflationsrisiken

Insgesamt betrachtet erwächst jedoch aus diesen Entwicklungen eine potenzielle Inflationsgefahr nicht nur für die USA, sondern vor allem für Europa. Der alte Kontinent leidet aktuell mehr unter den anziehenden Rohstoffpreisen, als dass er davon profitieren könnte. Die USA können durch ihre hohen Exportaktivitäten bei den Energieträgern und den Industriemetallen einen Großteil der Risiken abfedern.

Doch die Rohstoffpreise bleiben ein Bremsklotz für die globalen Aktienmärkte. So steigen sowohl die Ölpreise als auch die Preise für Kupfer weiter. Die Nachfrage aus den Technologiesektoren treibt hier den Preis. Ergebnis sind neue Rekordpreise für das Industriemetall.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Handelsvolumen im DAX bleibt trotz der geopolitischen Ereignisse und der Quartalszahlen in diesen Tagen insgesamt dünn. Die Investoren trauen sich nicht aus der Deckung und warten auf eindeutige Signale über Friedensverhandlungen im Nahen Osten. Lediglich die Quartalsberichte der DAX-Konzerne sorgten heute für Kursbewegungen bei Einzeltiteln. So konnte die Aktie von Merck zeitweise über acht Prozent zulegen. Auch die Zahlen von Eon, Deutsche Telekom und Allianz wurden positiv aufgenommen. Weiterhin gefragt blieben die Halbleiterwerte und mit diesem Rückenwind konnte sich Infineon im Tagesverlauf an die Spitze vorarbeiten.

Schlusslicht ist abermals Rheinmetall. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns scheint sich abzuflauen und die Investoren schauen sich nach aussichtsreicheren Branchen und Sektoren um. Die heute vorgelegten Daten zur Industrieproduktion und zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone lagen leicht unter den Erwartungen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

