Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.689,55USD pro Feinunze und notiert damit -0,55 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 88,28USD und damit +1,96 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,31 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,66 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.511,00USD
|+2,54 %
|Platin
|2.176,00USD
|+1,87 %
|Kupfer London Rolling
|14.109,95USD
|+0,37 %
|Aluminium
|3.689,40PKT
|+2,21 %
|Erdgas
|2,888USD
|+1,75 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +2,54 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.05.26, 17:29 Uhr.