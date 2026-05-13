Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.689,55USD pro Feinunze und notiert damit -0,55 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 88,28USD und damit +1,96 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,31 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,66 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.511,00 USD +2,54 % Platin 2.176,00 USD +1,87 % Kupfer London Rolling 14.109,95 USD +0,37 % Aluminium 3.689,40 PKT +2,21 % Erdgas 2,888 USD +1,75 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +2,54 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.05.26, 17:29 Uhr.