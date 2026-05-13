DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Nach dem guten Jahresstart des Energiekonzerns erscheine der bestätigte Ausblick konservativ, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Er rechne im weiteren Jahresverlauf mit einer Anhebung der Ziele, die aktuell weder einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal noch Veräußerungsgewinne und die hohen Strompreise berücksichtigten. Zudem attestierte Eisenmann dem Konzern eine plausible Wachstumsstrategie./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 56,96EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

