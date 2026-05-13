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    Der Börsen-Tag

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    DAX & TecDAX im Aufwind, Dow schwächelt: So laufen die Indizes heute

    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street im Stimmungstest: Während DAX, MDAX und TecDAX zulegen, zeigen die US-Indizes ein deutlich gemischteres Bild.

    Der Börsen-Tag - DAX & TecDAX im Aufwind, Dow schwächelt: So laufen die Indizes heute
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit überwiegend freundlicher Tendenz in Europa und uneinheitlicher Entwicklung in den USA. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 24.121,12 Punkten und legt um 0,29 Prozent zu. Damit setzt er seinen moderaten Aufwärtstrend fort. Deutlich stärker präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,93 Prozent auf 31.380,75 Punkte und gehört damit heute zu den Gewinnern am deutschen Markt. Der SDAX, der die kleineren börsennotierten Unternehmen abbildet, gewinnt ebenfalls 0,29 Prozent und steht bei 18.205,51 Punkten. Besonders dynamisch zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex klettert um 1,03 Prozent auf 3.764,86 Punkte und ist damit der stärkste der großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine erhöhte Nachfrage nach Technologiewerten hin. In den USA ergibt sich dagegen ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average gibt um 0,62 Prozent nach und notiert bei 49.504,51 Punkten. Die Standardwerte geraten damit unter Druck. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen leicht behaupten und steigt um 0,15 Prozent auf 7.415,64 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine robuste Entwicklung an den deutschen Börsen mit besonderer Stärke im Technologie- und Mid-Cap-Segment, während die US-Märkte zwischen schwächeren Standardwerten und leicht festeren Gesamtmarktindikatoren hin- und hergerissen sind.

    DAX

    Infineon Technologies (+9.01%), Merck (+6.99%) und Scout24 (+5.87%) bilden die Spitze, während Rheinmetall (-3.88%), GEA Group (-3.98%) und SAP (-5.10%) die Schlusslichter stellen. Die Spannweite zwischen Spitzenreiter Infineon und dem schwächsten Wert SAP beträgt 14.11 Prozentpunkte; im Durchschnitt liegen die Topwerte bei +7.29% gegenüber -4.32% bei den Flops (Differenz der Mittelwerte 11.61 Prozentpunkte).

    MDAX

    AIXTRON (+12.27%), AUTO1 Group (+12.23%) und Jenoptik (+12.03%) führen den Index an, IONOS Group (-6.13%), Nemetschek (-6.61%) und Bilfinger (-7.13%) sind die Verlierer. Die Spannweite zwischen AIXTRON und Bilfinger beträgt 19.40 Prozentpunkte; die Durchschnittsgewinne der Topwerte liegen bei +12.18% gegenüber -6.62% bei den Flops (Differenz 18.80 Prozentpunkte).

    SDAX

    Verbio (+16.59%), Deutsche Pfandbriefbank (+12.35%) und JOST Werke (+7.88%) zeigen starke Zuwächse, während SMA Solar Technology (-6.30%), Evotec (-7.53%) und Carl Zeiss Meditec (-10.92%) deutlich nachgeben. Die Spanne zwischen Verbio und Carl Zeiss Meditec beträgt 27.51 Prozentpunkte; die Topwerte kommen im Mittel auf +12.27%, die Flops auf -8.25% (Mittelwertdifferenz 20.52 Prozentpunkte).

    TecDAX

    AIXTRON (+12.27%), Jenoptik (+12.03%) und Infineon Technologies (+9.01%) führen den TecDAX an, während Nemetschek (-6.61%), Evotec (-7.53%) und Carl Zeiss Meditec (-10.92%) die größten Verluste verzeichnen. Die Differenz zwischen dem besten und schlechtesten Wert beträgt 23.19 Prozentpunkte; durchschnittlich stehen +11.10% bei den Topwerten und -8.35% bei den Flops gegenüber (Differenz 19.45 Prozentpunkte).

    Dow Jones

    3M (+2.78%), NVIDIA (+2.45%) und Boeing (+1.92%) waren die Tagesgewinner, Salesforce (-2.82%), IBM (-3.10%) und The Home Depot (-3.17%) die Verlierer. Die Spannweite zwischen dem stärksten und schwächsten Titel beträgt 5.95 Prozentpunkte; die Mittelwerte liegen bei +2.38% (Top) versus -3.03% (Flop), Differenz 5.41 Prozentpunkte.

    S&P 500

    ON Semiconductor (+10.28%), Ford Motor (+8.38%) und Coherent (+7.04%) führten die Gewinnerliste an, während Bio‑Techne (-5.88%), Texas Pacific Land (-5.99%) und Constellation Energy (-6.19%) zu den Verlierern gehörten. Die Spanne zwischen dem besten und schlechtesten Wert beträgt 16.47 Prozentpunkte; durchschnittlich erreichten die Topwerte +8.57% gegenüber -6.02% bei den Flops (Mittelwertdifferenz 14.59 Prozentpunkte).


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