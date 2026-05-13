ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro
- DZ Bank belässt RWE auf Kaufen mit fairem Wert 65
- Ausblick wirkt konservativ trotz gutem Jahresstart
- Eisenmann erwartet Zielanhebungen und Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Nach dem guten Jahresstart des Energiekonzerns erscheine der bestätigte Ausblick konservativ, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Er rechne im weiteren Jahresverlauf mit einer Anhebung der Ziele, die aktuell weder einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal noch Veräußerungsgewinne und die hohen Strompreise berücksichtigten. Zudem attestierte Eisenmann dem Konzern eine plausible Wachstumsstrategie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 56,98 auf Tradegate (13. Mai 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,37 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+15,79 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Stabiler Aufwärtstrend mit Rückenwind