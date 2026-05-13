DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 56,98 auf Tradegate (13. Mai 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,37 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+15,79 % bedeutet.