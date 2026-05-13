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    Ärztetag fordert Social-Media-Verbot bis 16 Jahre

    Für Sie zusammengefasst
    • Ärzte fordern Verbot sozialer Medien unter 16
    • Schutz vor suchtfördernden Algorithmen und Grooming
    • Gefahr für Schlaf, Sprache und soziale Reife
    Ärztetag fordert Social-Media-Verbot bis 16 Jahre
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Deutschlands Ärzte fordern ein Verbot sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Der Deutsche Ärztetag sprach sich in Hannover angesichts wachsender Sorgen über gesundheitliche Folgen digitaler Medien für deutlich strengere Regeln aus, wie die Bundesärztekammer mitteilte.

    Plattformbetreiber müssten junge Nutzerinnen und Nutzer zudem besser vor suchtfördernden Algorithmen, schädlichen Inhalten, Cybermobbing und sogenanntem Grooming schützen. Grooming nennt man es, wenn Erwachsene sich über das Internet an Kinder heranmachen.

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    Wenn Bildschirmzeit krank macht

    Digitale Medien seien zwar fester Bestandteil des Alltags junger Menschen und böten Chancen für Bildung, Kommunikation und Teilhabe. Zugleich gebe es aber zunehmende gesundheitliche Risiken durch exzessive oder suchtartige Nutzung sozialer Medien, digitaler Spiele, Streaming-Angebote und anderer Plattformen, heißt es in einem Beschluss.

    Übermäßiger Medienkonsum könne sich negativ auf Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit, Schlaf, motorische Entwicklung sowie die soziale und emotionale Reifung auswirken. Ziel strengerer Regeln sei nicht, Kinder und Jugendliche von digitaler Teilhabe auszuschließen, erklärten die Ärzte. Vielmehr solle gemeinsam mit Eltern und Schulen eine altersgerechte Nutzung digitaler Angebote gefördert werden.

    Zudem forderte der Ärztetag den Gesetzgeber auf, Prävention, Früherkennung und Behandlung problematischer Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen auszubauen./kge/DP/men

     

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    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 518,7 auf Tradegate (13. Mai 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 761,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von -42,41 %/+74,31 % bedeutet.




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