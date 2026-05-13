Ford Motor Aktie - Kurs legt am 13.05.2026 stark zu

Mit einer Performance von +9,90 % konnte die Ford Motor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ford Motor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,210€, mit einem Plus von +9,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Ford Motor Company ist ein globaler Auto- und Nutzfahrzeughersteller (Marken: Ford, Lincoln). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups (F-Serie), Vans, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität und vernetzte Dienste. Starke Position in Nordamerika, v.a. bei Pick-ups. Hauptkonkurrenten: GM, Stellantis, Toyota, VW, Hyundai/Kia. USP: F-Serie-Dominanz, Truck- und Flottenkompetenz, Traditionsmarke mit breiter Kundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Ford Motor Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,48 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ford Motor eine negative Entwicklung von -8,66 % erlebt.

Während Ford Motor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Ford Motor heute zu den auffälligeren Werten.

Ford Motor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,16 % 1 Monat -0,29 % 3 Monate -12,48 % 1 Jahr +7,73 %

Informationen zur Ford Motor Aktie

Stand: 13.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Ford Motor Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,70 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Ford Motor

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Ob die Ford Motor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ford Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.