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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Erholung - Anleger hoffen auf Vermittler China

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich nach starken Vortagsverlusten
    • Trumps China-Besuch nährt Hoffnung auf Vermittlung
    • US-Inflationsdaten dämpfen Kaufbereitschaft
    Aktien Frankfurt Schluss - Erholung - Anleger hoffen auf Vermittler China
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch etwas von seinen deutlichen Vortagsverlusten erholt. Im Fokus stand neben einer erneuten Flut von Unternehmenszahlen die Ankunft von US-Präsident Donald Trump in China. Die Marktteilnehmer hoffen angesichts des Staatsbesuchs auf eine mögliche Vermittlungsrolle Chinas in den stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

    Negativ aufgenommene US-Inflationsdaten bremsten am Nachmittag allerdings die Kaufbereitschaft. Gleich zum Börsenstart eroberte der deutsche Leitindex die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Vortag abgesackt war. Nach Kursgewinnen von bis zu 1,1 Prozent reichte es am Ende noch für ein Plus von 0,76 Prozent auf 24.136,81 Zählern . Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, stieg um 1,26 Prozent auf 31.400,41 Punkte.

    Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent hoch. Auch in Zürich und London zogen die Kurse an. Derweil fanden die wichtigsten US-Indizes zum europäischen Handelsende keine gemeinsame Richtung.

    Vergangene Woche hatten Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax bis auf 25.152 Punkte klettern lassen. Fehlende Fortschritte bei den Verhandlungen sorgten dann aber schnell wieder für Ernüchterung./gl/he





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