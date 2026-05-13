Onco-Innovations startet PROmAI-Forschungsprojekt – Neue Hoffnung in der Krebsforschung
Ein neuer Schritt für KI in der Krebsforschung: Onco‑Innovations und Inka Health bündeln ihre Kräfte mit AstraZeneca, um Therapieerfolge präziser vorhersagen zu können.
Foto: adobe.stock.com
- Am 13.05.2026 kündigte Onco‑Innovations Ltd. an, dass seine 100%ige Tochter Inka Health eine Forschungszusammenarbeit mit AstraZeneca im Rahmen des PROmAI‑Programms begonnen hat.
- PROmAI steht für "Predicting Oncology Outcomes using Multimodal Artificial Intelligence" und zielt auf die Weiterentwicklung prädiktiver Modellierung in der Onkologie ab.
- Die Forschung bewertet multimodale, KI‑basierte Ansätze anhand anonymisierter molekularer, klinischer und bildgebender Datensätze, um Patientenheterogenität und Therapieansprechen besser zu verstehen.
- Ziel ist die Entwicklung klinisch aussagekräftiger Entscheidungs‑ und Prognosetools (inkl. verbesserter Interpretierbarkeit), die translationale Forschung, klinische Entwicklungsstrategien und Studiendesign unterstützen und regulatorische/payer‑Erwartungen berücksichtigen.
- Die Kooperation stellt für Onco einen strategischen Meilenstein dar, um multimodale und kausale KI‑Techniken in der onkologischen Arzneimittelentwicklung anzuwenden und translationale Erkenntnisse zu beschleunigen.
- Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH; es bestehen Interessenkonflikte und hohe Anleger‑/Unternehmensrisiken (Early‑Stage/MicroCap, mögliche Verwässerung, Totalverlust).
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,49 % im
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