🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Onco-Innovations startet PROmAI-Forschungsprojekt – Neue Hoffnung in der Krebsforschung

    Ein neuer Schritt für KI in der Krebsforschung: Onco‑Innovations und Inka Health bündeln ihre Kräfte mit AstraZeneca, um Therapieerfolge präziser vorhersagen zu können.

    Onco-Innovations startet PROmAI-Forschungsprojekt – Neue Hoffnung in der Krebsforschung
    Foto: adobe.stock.com
    • Am 13.05.2026 kündigte Onco‑Innovations Ltd. an, dass seine 100%ige Tochter Inka Health eine Forschungszusammenarbeit mit AstraZeneca im Rahmen des PROmAI‑Programms begonnen hat.
    • PROmAI steht für "Predicting Oncology Outcomes using Multimodal Artificial Intelligence" und zielt auf die Weiterentwicklung prädiktiver Modellierung in der Onkologie ab.
    • Die Forschung bewertet multimodale, KI‑basierte Ansätze anhand anonymisierter molekularer, klinischer und bildgebender Datensätze, um Patientenheterogenität und Therapieansprechen besser zu verstehen.
    • Ziel ist die Entwicklung klinisch aussagekräftiger Entscheidungs‑ und Prognosetools (inkl. verbesserter Interpretierbarkeit), die translationale Forschung, klinische Entwicklungsstrategien und Studiendesign unterstützen und regulatorische/payer‑Erwartungen berücksichtigen.
    • Die Kooperation stellt für Onco einen strategischen Meilenstein dar, um multimodale und kausale KI‑Techniken in der onkologischen Arzneimittelentwicklung anzuwenden und translationale Erkenntnisse zu beschleunigen.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH; es bestehen Interessenkonflikte und hohe Anleger‑/Unternehmensrisiken (Early‑Stage/MicroCap, mögliche Verwässerung, Totalverlust).

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,49 % im Plus.


    Onco-Innovations

    +4,07 %
    -2,19 %
    +84,09 %
    +47,15 %
    -33,56 %
    +97,79 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ
    Onco-Innovations direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Onco-Innovations startet PROmAI-Forschungsprojekt – Neue Hoffnung in der Krebsforschung Ein neuer Schritt für KI in der Krebsforschung: Onco‑Innovations und Inka Health bündeln ihre Kräfte mit AstraZeneca, um Therapieerfolge präziser vorhersagen zu können.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     