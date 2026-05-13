DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 28,01 auf Tradegate (13. Mai 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,01 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+48,94 % bedeutet.