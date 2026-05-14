Amerikas Mais-Farmern wird ihr Erfolg zum Fluch

Grund dafür ist nicht mangelndes Geschick der Farmer, sondern die unbeherrschte Geopolitik Washingtons. Die Liste der Spannungen ist lang: Neue Zollbarrieren gegen zahlreiche Länder und die aggressiven Militärschläge gegen Nicaragua und den Iran haben das Vertrauen internationaler Handelspartner erschüttert. Sogar engste Verbündete gehen auf Distanz, nachdem offene Übernahmedrohungen gegen Grönland und diplomatische Attacken gegen Kanada das politische Klima vergiftet haben. Die Welt kauft ihren Mais zunehmend woanders – und die US-Farmer bleiben auf ihren Millionen Tonnen sitzen.

In den Weiten von Iowa und Illinois spielt sich derzeit ein bizarres Drama ab. Während ihre Kollegen in anderen Teilen des Landes, die Winterweizen oder Baumwolle angepflanzt haben, Ernteausfälle beklagen, stehen die US- Maisbauern vor Bergen aus Gold, die niemand haben will. Nach zwei aufeinanderfolgenden Rekordjahren quellen die Silos im Mittleren Westen buchstäblich über. Gute Ernten, die eigentlich ein Segen sein sollte, entwickeln sich zum wirtschaftlichen Albtraum für die Farmer.

Die Bedeutung von Mais für die USA kann kaum überschätzt werden. Er ist nicht nur die wichtigste Kulturpflanze, sondern ein politisches Machtinstrument. Historisch exportierten die USA etwa 15 bis 20 Prozent ihrer gesamten Ernte. Der Rest fließt in die heimische Tierfütterung, die Lebensmittelindustrie und auch in die Kraftstoffproduktion.

Doch 2026 hat Mais noch eine ganz andere Relevanz: Wählerstimmen. Mit Blick auf die entscheidenden Midterm-Wahlen im Herbst ist die Stimmung im "Rural America" das Barometer für den Machterhalt. Die Farmer sind eine einflussreiche Wählergruppe; ein wirtschaftlicher Kollaps im ländlichen Raum könnte für die amtierende Regierung den Verlust der Mehrheit bedeuten.

Die aktuelle Wetterlage verschärft die Verunsicherung. Wie bereits die dramatische Lage in der Baumwollindustrie zeigt, wo 98 Prozent der Flächen unter Extrem-Dürre leiden, und die Krise der Rindfleischproduzenten verdeutlichte, schlägt der Klimawandel gnadenlos zu. Doch der Mais nimmt eine Sonderrolle ein:

- Geringere Betroffenheit: Während Winterweizen und Baumwolle bereits im Frühjahr verdorren, profitiert der Mais von seiner späteren Wachstumsphase und den noch vorhandenen Wasserreserven im Kern des Corn Belts.

- Lager-Puffer: Selbst wenn die aktuelle Hitze die Ernte 2026 schmälern sollte, verhindern die randvollen Silos der Vorjahre eine unmittelbare Knappheit.

In dieser festgefahrenen Situation wird die aktuelle Debatte um den ganzjährigen, landesweiten Verkauf von Benzin mit 15 Prozent Ethanolanteil (E15-Benzin) zum alles entscheidenden Faktor. Für die Farmer bietet das geplante Gesetz eine der wenigen Chance, die Abhängigkeit von den blockierten Weltmärkten zu verringern. Branchenexperten und Saatgutriesen wie Corteva rechnen damit, dass eine flächendeckende E15-Einführung die Nachfrage nach US-Mais um 15 Prozent steigern könnte. Das entspräche etwa 500 Millionen Bushels an zusätzlichem Bedarf – genug, um die Preise zu stabilisieren und die vollen Lager endlich zu leeren.

Doch selbst wenn das neue Gesetz, das nach dem Repräsentantenhaus auch noch den Senat passieren muss, schnell eingeführt werden sollte, wird es eine ganze Weile dauern, bis sich Raffinerien und Tankstellen darauf eingestellt haben.

Für die Mais-Farmer würde das etwas Erleichterung bringen, ob sie deswegen aber weiter uneingeschränkt die US-Regierung unterstützen, ist nicht gesagt. Viele von ihnen sind weiterhin schockiert über die Streichung von mehr als einer Million Tonnen US-Nahrungsmittelhilfe (hauptsächlich Mais) für Länder mit armen und unterernährten Kindern. Ganz zu schweigen von den katastrophalen Auswirkungen auf die US-Landwirte infolge der Zollpolitik des Präsidenten, die zu einem starken Rückgang der Maisexporte nach China geführt hat.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion