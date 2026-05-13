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    WDH 2/Elektroauto-Käufer können ab Dienstag Förderung beantragen

    Für Sie zusammengefasst
    • Antrag auf staatliche Förderung ab kommendem Dienstag
    • Gefördert werden Neuwagen mit Zulassung ab 1 Januar
    • Unterstützung 1.500–6.000 Euro, mehr bei Kindern
    WDH 2/Elektroauto-Käufer können ab Dienstag Förderung beantragen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Falscher Wochentag im 2. Satz berichtigt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer sich ein neues Elektroauto kauft, kann ab dem kommenden Dienstag staatliche Förderung beantragen. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) wolle das Förderportal an diesem Tag freischalten, teilte sein Ministerium mit.

    Förderfähig sind Neuwagen, die ab dem 1. Januar neu zugelassen werden. Die Förderung kann rückwirkend beantragt werden. Geld gibt es für Kauf oder Leasing von Neuwagen.

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    Grundsätzlich gilt: Wer weniger verdient oder Kinder hat, soll stärker von der neuen Förderung für Kauf oder Leasing eines Elektroautos profitieren. Je nach persönlichen Umständen sind zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin./hrz/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 80,84 auf Tradegate (13. Mai 2026, 18:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +17,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -62,12 %/+24,10 % bedeutet.




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