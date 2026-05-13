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    Neuer BMW-Chef tritt an: Nedeljkovic folgt auf Zipse

    Für Sie zusammengefasst
    • Milan Nedeljkovic übernimmt BMW-Chefposten
    • Zipse dankt und wird für Kursstabilität gelobt
    • Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef
    ROUNDUP - Neuer BMW-Chef tritt an: Nedeljkovic folgt auf Zipse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ab Donnerstag haben die mehr als 150.000 BMW -Mitarbeiter weltweit einen neuen Chef. Um Mitternacht endet die fast siebenjährige Amtszeit von Oliver Zipse - und der bisherige Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic übernimmt den Chefposten. Der Wechsel erfolgt planmäßig und war schon Ende 2025 angekündigt worden.

    Zipse bedankte sich am Ende einer herausfordernden, von vielen globalen Krisen geprägten Amtszeit auf der Hauptversammlung des Konzerns. Aufsichtsratschef Nicolas Peter lobte: "Oliver Zipse hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in volatilen Zeiten strategisch auf Kurs gehalten."

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    Und Zipse bekam sogar Grüße vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes -Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: "Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft."

    Und noch eine weitere Personalie wurde vor dem Amtsantritt bekannt: Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef, wie ein BMW-Sprecher bestätigte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Nikolaides war demnach in den vergangenen vier Jahren für das Produktionsnetzwerk und die Logistik bei BMW verantwortlich./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 80,84 auf Tradegate (13. Mai 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 48,95 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +10,15 %/+45,55 % bedeutet.




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