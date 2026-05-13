Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 13.05.2026

Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,48 % auf 150,51€. Damit gewinnt die Aktie +10,47 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 150,51€, mit einem Plus von +7,48 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Marvell Technology einen Gewinn von +136,57 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +6,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +112,35 % gewonnen.

Während Marvell Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,92 %. Damit gehört Marvell Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,79 % 1 Monat +43,74 % 3 Monate +136,57 % 1 Jahr +166,99 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 13.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,22 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.