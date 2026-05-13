Der Inflation-Schock ist da! Aktien: Was kaufen, was verkaufen?

Die US-Erzeugerpreise beweisen: Der Inflation-Schock ist da! Aber für die Wall scheint wichtiger, dass der Nvidia-Chef Huang doch noch mitgeflogen ist nach China! Das jedenfalls schürt wieder die KI-Euphorie - mit den üblichen Aktien, die davon profitieren. Die heißen US-Erzeugerpreise treiben die Kapitalmarkt-Zinsen weiter nach oben - die Kosten steigen also für die Unternehmen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiter gegeben werden. Bedeutet: die Inflation (Verbraucherpreise) wird weiter nach oben gehen, die Wirtschaft dadurch schwächer, weil der Konsum sinkt. Welche Aktien sollte man in einem stagflationären Umfeld kaufen? Ein Blick in die Börsengeschichte gibt die Antwort!

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