RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG nach der Vorlage von Zahlen von 40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das überraschend gute erste Quartal des Sportwagenbauers spiegele einen günstigen Produktmix wider und steigere sein Vertrauen in die Erreichbarkeit der Margenziele ungeachtet negativer Währungs- sowie Sondereffekte, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Allerdings habe Porsche die Zielsetzung für die Volumina in China 2026 nach unten hin konkretisiert./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:22 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 46,01EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.





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