DZ BANK stuft ALSTOM auf 'Kaufen'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom nach finalen Jahreszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese sowie der bestätigte Ausblick hätten die vorherigen Aussagen des Bahnzulieferers bestätigt, was als leicht positiv anzusehen sei, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Der Transformationsplan solle zwar erst Anfang 2027 erläutert werden, aber die negativen Nachrichten dürften nun eingepreist sein./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 17,27EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte