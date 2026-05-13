DZ BANK stuft ALSTOM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom nach finalen Jahreszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese sowie der bestätigte Ausblick hätten die vorherigen Aussagen des Bahnzulieferers bestätigt, was als leicht positiv anzusehen sei, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Der Transformationsplan solle zwar erst Anfang 2027 erläutert werden, aber die negativen Nachrichten dürften nun eingepreist sein./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 17,27EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 19:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,10 € , was eine Steigerung von +7,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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