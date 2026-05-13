Accenture Registered (A) Aktie bricht massiv ein - 13.05.2026

Die Accenture Registered (A) Aktie ist bisher um -7,98 % auf 133,23€ gefallen. Das sind -11,55 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Accenture Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 133,23€, mit einem Minus von -7,98 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Accenture Registered (A) insgesamt ein Minus von -28,77 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Accenture Registered (A) einen Rückgang von -41,90 %.

Während Accenture Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,46 %. Damit gehört Accenture Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,41 % 1 Monat -12,92 % 3 Monate -28,77 % 1 Jahr -54,32 %

Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

Stand: 13.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 614 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,18 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,69 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -4,13 %. IBM notiert im Minus, mit -2,41 %. Infosys verliert -1,95 % Tata Consultancy Services notiert im Minus, mit -1,21 %.

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Ob die Accenture Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accenture Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.