Börsen Update USA - 13.05. - US Tech 100 stark +0,97 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 49.665,99 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: 3M +3,59 %, NVIDIA +2,75 %, Johnson & Johnson +2,49 %, Apple +2,24 %, Boeing +2,06 %

Flop-Werte: Salesforce -3,42 %, IBM -2,60 %, The Home Depot -2,60 %, American Express -1,68 %, Travelers Companies -1,55 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.348,42 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: Marvell Technology +8,50 %, Arm Holdings +6,29 %, Texas Instruments +5,04 %, Monolithic Power Systems +4,44 %, ASML Holding NV NY +4,44 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -6,00 %, AppLovin Registered (A) -5,98 %, Axon Enterprise -5,93 %, Constellation Energy -5,55 %, Paychex -5,55 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:50) bei 7.438,33 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Ford Motor +14,02 %, ON Semiconductor +11,15 %, Coherent +10,13 %, Akamai Technologies +6,24 %, Lumentum Holdings +5,82 %

Flop-Werte: Accenture Registered (A) -7,98 %, FactSet Research Systems -7,61 %, Gartner -6,58 %, Bio-Techne -6,32 %, AppLovin Registered (A) -5,98 %