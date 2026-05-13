Börsen Update
Börsen Update USA - 13.05. - US Tech 100 stark +0,97 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:49) bei 49.665,99 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: 3M +3,59 %, NVIDIA +2,75 %, Johnson & Johnson +2,49 %, Apple +2,24 %, Boeing +2,06 %
Flop-Werte: Salesforce -3,42 %, IBM -2,60 %, The Home Depot -2,60 %, American Express -1,68 %, Travelers Companies -1,55 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.348,42 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: Marvell Technology +8,50 %, Arm Holdings +6,29 %, Texas Instruments +5,04 %, Monolithic Power Systems +4,44 %, ASML Holding NV NY +4,44 %
Flop-Werte: Thomson Reuters -6,00 %, AppLovin Registered (A) -5,98 %, Axon Enterprise -5,93 %, Constellation Energy -5,55 %, Paychex -5,55 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:50) bei 7.438,33 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Ford Motor +14,02 %, ON Semiconductor +11,15 %, Coherent +10,13 %, Akamai Technologies +6,24 %, Lumentum Holdings +5,82 %
Flop-Werte: Accenture Registered (A) -7,98 %, FactSet Research Systems -7,61 %, Gartner -6,58 %, Bio-Techne -6,32 %, AppLovin Registered (A) -5,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.