Northern Data Group Q1 2026 Surpasses Expectations: Above Preliminary Ranges
Northern Data has kicked off 2026 with stronger-than-expected Q1 results, surpassing earlier guidance on both revenue and adjusted EBITDA.
Foto: adobe.stock.com
- Northern Data AG published Q1 2026 results on 13 May 2026, reporting performance above the preliminary ranges announced on 8 April 2026.
- Q1 2026 revenue: EUR 43 million (Q1 2025: EUR 40 million), slightly above the preliminary range of EUR 40–42 million.
- Adjusted EBITDA in Q1 2026: approximately EUR 24 million, which includes EUR 8 million of other operating income.
- The preliminary adjusted EBITDA range announced earlier was EUR 10–15 million (this range had excluded other operating income).
- The announcement was disclosed as inside information under Article 17 MAR (Regulation (EU) No 596/2014).
- Investor relations contact: Jose Cano, Vice President IR — ir@northerndata.de.
The price of Northern Data at the time of the news was 13,755EUR and was up +1,85 % compared with the previous day.
+3,18 %
+10,27 %
+57,65 %
+6,97 %
-46,17 %
-10,65 %
-82,80 %
+285,68 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte