Northern Data AG: Vorläufige Q1 2026 Ergebnisse am 8. April veröffentlicht
Northern Data startet 2026 mit starken Zahlen: Umsatz und EBITDA übertreffen die Prognosen – gestützt von Sondererträgen und wachsender Nachfrage nach KI- und HPC-Lösungen.
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- Northern Data AG hat im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 43 Mio. EUR erzielt, leicht über der vorläufigen Bandbreite von 40 bis 42 Mio. EUR vom 8. April 2026.
- Das bereinigte EBITDA für Q1 2026 beträgt rund 24 Mio. EUR, was über der zuvor kommunizierten Bandbreite von 10 bis 15 Mio. EUR liegt.
- Die vorläufigen Finanzzahlen wurden am 8. April 2026 veröffentlicht und liegen nun über den ursprünglichen Bandbreiten.
- Im ersten Quartal 2026 sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 8 Mio. EUR enthalten, die das EBITDA zusätzlich stützen.
- Northern Data ist ein führender Anbieter von KI- und High Performance Computing (HPC)-Lösungen mit Sitz in Frankfurt am Main.
- Die Finanzkennzahlen wurden am 13. Mai 2026 veröffentlicht und unterliegen den gesetzlichen Meldepflichten gemäß EU-Verordnung.
Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,755EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im
Plus.
+3,18 %
+10,27 %
+57,65 %
+6,97 %
-46,17 %
-10,65 %
-82,80 %
+285,68 %
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