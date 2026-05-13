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    Northern Data AG: Vorläufige Q1 2026 Ergebnisse am 8. April veröffentlicht

    Northern Data startet 2026 mit starken Zahlen: Umsatz und EBITDA übertreffen die Prognosen – gestützt von Sondererträgen und wachsender Nachfrage nach KI- und HPC-Lösungen.

    Northern Data AG: Vorläufige Q1 2026 Ergebnisse am 8. April veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Northern Data AG hat im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 43 Mio. EUR erzielt, leicht über der vorläufigen Bandbreite von 40 bis 42 Mio. EUR vom 8. April 2026.
    • Das bereinigte EBITDA für Q1 2026 beträgt rund 24 Mio. EUR, was über der zuvor kommunizierten Bandbreite von 10 bis 15 Mio. EUR liegt.
    • Die vorläufigen Finanzzahlen wurden am 8. April 2026 veröffentlicht und liegen nun über den ursprünglichen Bandbreiten.
    • Im ersten Quartal 2026 sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 8 Mio. EUR enthalten, die das EBITDA zusätzlich stützen.
    • Northern Data ist ein führender Anbieter von KI- und High Performance Computing (HPC)-Lösungen mit Sitz in Frankfurt am Main.
    • Die Finanzkennzahlen wurden am 13. Mai 2026 veröffentlicht und unterliegen den gesetzlichen Meldepflichten gemäß EU-Verordnung.

    Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,755EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im Plus.


    Northern Data

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    ISIN:DE000A0SMU87WKN:A0SMU8
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