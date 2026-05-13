Northern Data veröffentlicht bahnbrechendes operatives Update
Mit rasant wachsender GPU-Auslastung, steigenden Erlösen und solider Liquidität setzt das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs im Jahr 2026 konsequent fort.
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- GPU-Auslastung stieg von 62 % (Dez 2025) auf rund 85 % (März 2026); Spot-Verträge wurden in Reserved-/On‑Demand-Verträge überführt, was planbare Auslastung, höhere Preise pro GPU‑Stunde und steigende Umsätze ermöglichte.
- Umsatz Q1 2026: ca. EUR 43 Mio (starkes sequenzielles Wachstum; Q1 2025: EUR 40 Mio).
- Bereinigtes EBITDA Q1 2026: EUR 24 Mio.
- Betrieb eines GPU-Bestands von rund 22.000 H100- und H200‑GPUs; Zuordnung hauptsächlich über Reserved‑ und On‑Demand‑Verträge.
- Zahlungsmittelbestand zum 31.03.2026: rund EUR 58 Mio; operativer Cashflow Q1: rund EUR 4 Mio; sonstige Erträge Q1: EUR 8 Mio (Escrow, Earn‑out Corpus Christi, Hardwareverkäufe); aktivierte Zinsen: rund EUR 8 Mio.
- Bestätigung des Umsatzausblicks für das Geschäftsjahr 2026: EUR 130–150 Mio; aktuelle Pipeline und kürzlich abgeschlossene Verträge deuten auf hohe Auslastung in Q2 2026 hin.
Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,755EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im
Plus.
+3,18 %
+10,27 %
+57,65 %
+6,97 %
-46,17 %
-10,65 %
-82,80 %
+285,68 %
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