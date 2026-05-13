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    Northern Data Reveals Major Operational Update

    With GPU usage surging, revenues climbing and a solid cash position, the Group enters 2026 on strong footing and signals further growth momentum ahead.

    Northern Data Reveals Major Operational Update
    Foto: adobe.stock.com
    • GPU utilization increased from 62% in December 2025 to approximately 85% in March 2026
    • Q1 2026 revenue reached EUR 43 million, showing strong sequential growth
    • The Group maintains its FY 2026 revenue outlook of EUR 130-150 million
    • Operating cash flow in Q1 2026 was approximately EUR 4 million, with cash and equivalents at EUR 58 million
    • Q1 2026 adjusted EBITDA was approximately EUR 24 million, boosted by higher GPU utilization and other income
    • The Group's pipeline and recent contracts suggest continued high utilization and growth in Q2 2026

    The price of Northern Data at the time of the news was 13,755EUR and was up +1,85 % compared with the previous day.


    Northern Data

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    ISIN:DE000A0SMU87WKN:A0SMU8
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