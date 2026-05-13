Salmonellen in Schokoladenstreuseln - Rückruf bei Lidl

Bei einer Untersuchung des Herstellers seien Salmonellen nachgewiesen worden. Diese können Magen-/Darmerkrankungen auslösen. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könnten ernste Krankheitsverläufe auftreten.

BARMSTEDT/NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Drageefabrik Stolze GmbH eine bestimmte Packung Schokoladenstreusel zurück. Betroffen ist das Produkt "Belbake Schokoladenstreusel (mindestens 32 Prozent Kakao) 400 Gramm" - mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2027 und den Chargen-Nummern 1326.01 bis 1326.14, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt



Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte der Drageefabrik Stolze mit Sitz in Barmstedt (Schleswig-Holstein) sowie weitere Produkte der Marke "Belbake" seien von dem Rückruf nicht betroffen./tat/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 248,8 auf Tradegate (12. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alnylam Pharmaceuticals Aktie um -3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %. Die Marktkapitalisierung von Alnylam Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 33,20 Mrd..



