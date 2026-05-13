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    Salmonellen in Schokoladenstreuseln - Rückruf bei Lidl

    Für Sie zusammengefasst
    • Belbake Schokoladenstreusel 400 g wegen Salmonellen
    • MHD 21.04.2027, Chargen 1326.01–1326.14 betroffen
    • Bei Lidl verkauft, Rückgabe möglich ohne Kassenbon
    Salmonellen in Schokoladenstreuseln - Rückruf bei Lidl
    Foto: Siarhei - 356130783

    BARMSTEDT/NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Drageefabrik Stolze GmbH eine bestimmte Packung Schokoladenstreusel zurück. Betroffen ist das Produkt "Belbake Schokoladenstreusel (mindestens 32 Prozent Kakao) 400 Gramm" - mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2027 und den Chargen-Nummern 1326.01 bis 1326.14, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

    Bei einer Untersuchung des Herstellers seien Salmonellen nachgewiesen worden. Diese können Magen-/Darmerkrankungen auslösen. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könnten ernste Krankheitsverläufe auftreten.

    Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

    Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

    Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte der Drageefabrik Stolze mit Sitz in Barmstedt (Schleswig-Holstein) sowie weitere Produkte der Marke "Belbake" seien von dem Rückruf nicht betroffen./tat/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 248,8 auf Tradegate (12. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alnylam Pharmaceuticals Aktie um -3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alnylam Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 33,20 Mrd..






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