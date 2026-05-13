FactSet Research Systems Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 13.05.2026

Mit einer Performance von -6,97 % musste die FactSet Research Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der FactSet Research Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 171,10€, mit einem Minus von -6,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

FactSet Research Systems ist ein US-Anbieter von Finanzdaten, Analytics und Workflow-Lösungen für Asset Manager, Banken und Research-Häuser. Kernprodukte: Datenplattform, Screening-, Portfolio- und Risiko-Tools, Reporting- und ESG-Lösungen. Starke Stellung im Premium-Segment, integriert Daten und Analytics in einer Oberfläche. Hauptkonkurrenten: Bloomberg, Refinitiv (LSEG), S&P Global, MSCI. USP: tiefe Integration, hohe Datenqualität, flexible APIs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die FactSet Research Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,29 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um -9,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,60 % verloren.

Während FactSet Research Systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %. Damit gehört FactSet Research Systems heute zu den auffälligeren Werten.

FactSet Research Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,09 % 1 Monat -6,15 % 3 Monate +7,29 % 1 Jahr -55,31 %

Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

Stand: 13.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 36 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,24 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -3,15 %. Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -0,49 %. S&P Global verliert -3,98 %

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Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.