Eurokurs im US-Handel von Unsicherheiten rund um Iran-Krieg belastet

EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #20

Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1784

Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.

EUR/USD Prognose für Montag

Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.

Vom März-Tief (1,1410) aus konnte sich der Kurs erneut stabilisieren und das Februartief anlaufen, wo sich seit Mitte April eine Pendelphase ausgebildet hat. Dieser Bereich stand auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt, wobei die Marke mit einem festen Wochenschluss verteidigt wurde. Für den Wochenstart am Montag könnte sich daher ein Ausbruch über das Vorwochenhoch ankündigen.

Mögliche Tagesspanne: 1,1760 bis 1,1830





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Nächste Widerstände: 1,1796 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1918

Wichtige Unterstützungen: 1,1742 | 1,1676 = Vorwochentief | 1,1575

EUR/USD Prognose für Dienstag

Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob der Widerstand im 1,18er-Bereich überwunden wird. Auf der Gegenseite würde das Februartief erneut unter Druck geraten und bei einem Bruch weitere Schwäche nach sich ziehen.

Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1870 alternativ 1,1710 bis 1,1780

EUR/USD Prognose für diese Woche

Ergänzend zum Stundenchart könnte der Kurs im Bereich der 20-Tage-Linie auf Unterstützung hoffen, sodass ein Ausbruch aus der Schiebephase möglich wird. Weiteres Ringen um das Febraurtief dürfte hingegen den 200-Tage-Durchschnitt unter Druck halten.

Mögliche Wochenspanne: 1,1700 bis 1,1900

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EUR/USD Prognose für nächste Woche

Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte sich der Kurs im 1,18er-Bereich stützen und einen möglichen Ausbruch fortsetzen. Notierungen darunter dürften hingegen die Fortsetzung der Schiebephase bestätigen.

Mögliche Wochenspanne: 1,1780 bis 1,1950 alternativ 1,1650 bis 1,1810

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Beste Grüße und gute Trades,

Christian Möhrer

Kagels-Trading