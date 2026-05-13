DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vodafone nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 130 auf 120 Pence gesenkt. Der britische Telekommunikationskonzern habe insgesamt gemischt abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dynamisches Wachstum außerhalb Europas sei auf ernüchternde Zahlen in Deutschland und Großbritannien getroffen. Die Komplettübernahme der britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bringe Chancen, sei jedoch "teuer" gewesen und mit Vorlaufkosten verbunden. Volkert passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und schraubte den fairen Wert nach unten, was die Abstufung der Aktien zur Folge gehabt habe./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 1,325EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,40 £ , was eine Steigerung von +21,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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