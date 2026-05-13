🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asia-Supermarkt ruft Enoki-Pilze wegen Listerien zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Go Asia ruft Enoki Pilze bundesweit zurück
    • Produkt Greenbox Enoki mit Barcode 6936489101348
    • Listerien gefährlich für Schwangere und Alte
    Asia-Supermarkt ruft Enoki-Pilze wegen Listerien zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die asiatische Supermarktkette Go Asia ruft Enoki Pilze zurück. In dem Produkt seien Listerien nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Konkret geht es um die 100 Gramm Packung "Cendawan Enoki, Enoki Mushroom" der Marke Greenbox Limited mit dem Barcode 6936489101348 und der Losnummer G22014. Der Rückruf gilt deutschlandweit. Die Supermarktkette teilte mit, das Produkt könne in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde erstattet.

    Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen seien Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten würden, hieß es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen.

    Menschen, die Pilze gegessen hätten und solche Symptome entwickelten, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Schwangere sollten sich nach Verzehr auch ohne Symptome von einem Arzt beraten lassen./sto/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Asia-Supermarkt ruft Enoki-Pilze wegen Listerien zurück Die asiatische Supermarktkette Go Asia ruft Enoki Pilze zurück. In dem Produkt seien Listerien nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Konkret geht es um die 100 Gramm Packung "Cendawan Enoki, Enoki Mushroom" der Marke Greenbox Limited mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     