JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dies bestätigte seine Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin in guter Verfassung sei und sich das strukturelle Wachstum positiv entwickele. Dennoch blieben die Aktien unnötig volatil. Grundsätzlich sei die Richtung klar: Die Absatzzahlen stiegen rasant, die Lagerbestände würden gut verwaltet, und das operative Ergebnis (Ebitda) wachse weiter./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,40 % und einem Kurs von 20,42EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 21:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00 € , was eine Steigerung von +82,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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