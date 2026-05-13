Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend bullisch bis gemischter Sentiment zu Nvidia. Fundamente: starke Margen, Marktführerschaft, Umsatzpotenzial durch OpenAI-Deals; Kursziel um 250 USD bis Jahresende wird diskutiert. Kurzfristig gab es Käufe nachbörslich (196 USD); Q1-Zahlen kommen am 20.05.2026. Beitrag 1 erwähnt nur einen CEO-Auftritt, beeinflusst das Fundamentale kaum.