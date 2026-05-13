Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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NVIDIA
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 1
Performance 1M: +23,03 %
Performance 1M: +23,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend bullisch bis gemischter Sentiment zu Nvidia. Fundamente: starke Margen, Marktführerschaft, Umsatzpotenzial durch OpenAI-Deals; Kursziel um 250 USD bis Jahresende wird diskutiert. Kurzfristig gab es Käufe nachbörslich (196 USD); Q1-Zahlen kommen am 20.05.2026. Beitrag 1 erwähnt nur einen CEO-Auftritt, beeinflusst das Fundamentale kaum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
3M
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 2
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 3
Performance 1M: +4,28 %
Performance 1M: +4,28 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 4
Performance 1M: -6,17 %
Performance 1M: -6,17 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
IBM
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 6
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
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