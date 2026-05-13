Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Marvell Technology
Tagesperformance: +8,84 %
Platz 1
Performance 1M: +43,74 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +6,85 %
Platz 2
Performance 1M: +42,11 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 3
Performance 1M: +46,74 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 4
Performance 1M: +27,33 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 5
Performance 1M: -10,92 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 6
Performance 1M: -5,11 %
Palantir
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 7
Performance 1M: +5,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, teils skeptisches Sentiment. Hohe Bewertung (KGV ca. 110) trotz unklaren Wachstums; Kurs überwiegend über 100 USD, doch Leerverkäufe belasten den Kurs. Ein Beitrag spekuliert auf Kurssenkung unter 50 USD durch Burry. Technische/fundamentale Aspekte stehen im Vordergrund; persönliche Inhalte ignoriert. 14 Tage kursbedingt volatil.
Micron Technology
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 8
Performance 1M: +98,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte Micron-Sicht: Parabolischer Kursanstieg und Forward-KGV deutlich über dem Durchschnitt; dennoch argumentieren einige mit solidem Cashflow im KI-Infrastrukturboom. Andere warnen vor Dotcom-ähnlicher Blasenbildung und raten Gewinnmitnahmen, nicht jedoch einen kompletten Sektor-Verkauf. Days Inventory Outstanding ca. 123 Tage; 14-Tage-Kursentwicklung bleibt volatil. Orientierung: 580–600 EUR.
Zscaler
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 9
Performance 1M: +24,36 %
Shopify
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 10
Performance 1M: -14,77 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 11
Performance 1M: +44,11 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 12
Performance 1M: +8,96 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 13
Performance 1M: +28,95 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 14
Performance 1M: +28,41 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 15
Performance 1M: +19,35 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 16
Performance 1M: +15,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise
wallstreetONLINE: Axon-Sentiment überwiegend bullisch. Fundamentals stark: Umsatzwachstum 30–32% 2026, AI-Era +140%, SaaS-NRR 125%, starker freier Cashflow; Q1 bestätigt Wachstum. Technisch: Rücksetzer/Retest um 340–345 €, Einstiegzone um 330 € diskutiert. Risiken: Kosten, Lagerbestände, Lieferkette. Gesamteindruck: positiv bis moderat optimistisch.
Paychex
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 17
Performance 1M: +8,03 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 18
Performance 1M: +24,66 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 19
Performance 1M: -21,58 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 20
Performance 1M: -2,60 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 21
Performance 1M: -35,12 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 22
Performance 1M: +50,10 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 23
Performance 1M: +23,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend bullisch bis gemischter Sentiment zu Nvidia. Fundamente: starke Margen, Marktführerschaft, Umsatzpotenzial durch OpenAI-Deals; Kursziel um 250 USD bis Jahresende wird diskutiert. Kurzfristig gab es Käufe nachbörslich (196 USD); Q1-Zahlen kommen am 20.05.2026. Beitrag 1 erwähnt nur einen CEO-Auftritt, beeinflusst das Fundamentale kaum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 24
Performance 1M: +30,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
WallstreetOnline: Das Anleger-Sentiment zu Tesla ist überwiegend bullisch. Die letzten 14 Tage zeigen eine Aufwärtsbewegung; Kursziele reichen bis ca. 1254 EUR bzw. 500 USD. Diskussionen zu Fundamentales/Technik: Terafab-Chips, China-Reise, möglicher Ausstieg aus dem Autogeschäft; KGV-Szenarien um 50. Kritisch wird der fehlende Burggraben gesehen. Das Ende der Modelle S/X wird als potenzieller Werttreiber/Wendepunkt genannt.
Lam Research
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 25
Performance 1M: +13,07 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 26
Performance 1M: +6,07 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 27
Performance 1M: +93,68 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 28
Performance 1M: +49,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Gemischtes Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu MSTR: BTC-Strategie treibt BTC je Aktie stark (2024 +91%, 2025 +20%, Q1 2026 +17,2%), doch zunehmende Verwässerung durch ATM-Kapitalmaßnahmen dämpft den Effekt. Letzte 14 Tage Kursentwicklung nicht angegeben; Gesamtentwicklung stark von Bitcoin abhängig. 2024 Wendepunkt, 2025 Belastung durch STRC-Kosten. Kurzfristig Aggressivität, langfristig Unsicherheit.
Intuit
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 29
Performance 1M: +10,19 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 30
Performance 1M: -2,87 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 31
Performance 1M: +48,37 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 32
Performance 1M: -4,40 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 33
Performance 1M: -3,58 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 34
Performance 1M: +6,53 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 35
Performance 1M: -3,13 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 36
Performance 1M: -12,73 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 37
Performance 1M: -7,49 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 38
Performance 1M: -4,73 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 39
Performance 1M: +12,98 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 40
Performance 1M: -10,74 %
