JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,73 % und einem Kurs von 20,48 auf Tradegate (13. Mai 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +13,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,52 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +42,44 %/+81,73 % bedeutet.