ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
- JPMorgan belässt Auto1 auf Overweight mit 37€
- Starkes Quartal und anhaltendes EBITDA Wachstum
- Hohe Aktienvolatilität trotz schnell steigender Absätze
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dies bestätigte seine Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin in guter Verfassung sei und sich das strukturelle Wachstum positiv entwickele. Dennoch blieben die Aktien unnötig volatil. Grundsätzlich sei die Richtung klar: Die Absatzzahlen stiegen rasant, die Lagerbestände würden gut verwaltet, und das operative Ergebnis (Ebitda) wachse weiter./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,73 % und einem Kurs von 20,48 auf Tradegate (13. Mai 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +13,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,52 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +42,44 %/+81,73 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37 Euro
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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