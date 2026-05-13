AppLovin Registered (A) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 13.05.2026

Mit einer Performance von -7,12 % musste die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,62 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die AppLovin Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +2,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,33 %. Im Jahr 2026 gab es für AppLovin Registered (A) bisher ein Minus von -27,90 %.

Während AppLovin Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,08 %. Damit gehört AppLovin Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,82 % 1 Monat +27,33 % 3 Monate +35,35 % 1 Jahr +33,76 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 13.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,36 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 13.05.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.