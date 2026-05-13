RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Profitabilität der Kernmarke scheine solide zu sein, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Unternehmensstrategie mit Blick auf das Jahr 2030 liefere einen glaubwürdigen Rahmen, um die Margen wie von den Wolfsburgern angepeilt zu steigern./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 87,19EUR auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 131

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

