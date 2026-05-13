Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500 - Dow gibt nach

Dividenden-Depot vonHS im März 2026
Kurzüberblick
Mini-Fazit: Der Monat März 2026 war volatil und stark
von geopolitischen Spannungen geprägt, insbesondere durch die
Eskalation im Iran-Konflikt.
Besonders auffällig waren die breiten Kursrückgänge sowie mehrere
außergewöhnlich starke Einzelbewegungen im Depot. Die Erträge
lagen deutlich über dem Vorjahr; maßgeblich beeinflusst durch
nachgeholte Dividendenzahlungen sowie Sondereffekte. Das Depot
entwickelte sich mit -3,04% im
Monatsvergleich negativ und steht seit Jahresbeginn dennoch im
Plus. Die Jahresziele sind im März vollständig im Plan,
insbesondere die steigenden Geldeingänge entwickeln sich
weiterhin sehr positiv.
Diesmal blicke ich mit erheblicher Verspätung auf das Ende des
ersten Quartals 2026 zurück. Sorry, aber aus privaten Gründen war
es mir in den letzten Wochen nicht möglich, den Monatsabschluss
zeitnah zu erstellen und mich intensiver mit der Börse zu
beschäftigen. Der Monat begann für mich persönlich noch sehr
positiv mit einem euphorischen Auftritt unseres
Sinfonieorchesters – zumindest titelte die Presse so:
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Im weiteren Verlauf rückten jedoch private Themen in den
Vordergrund, die eine Beschäftigung mit dem Depot zeitweise
verhinderten, bevor ich mich nun wieder damit befassen konnte. Im
März 2026 kam es wie bekannt zu den global erwarteten deutlichen
Kursrückgängen. Die Eskalation des Iran-Konflikts ließ die
Energiepreise stark steigen und Anleger bauten weltweit ihre
Risiken ab. Dies führte zu breiten Abverkäufen in den USA, Europa
und Asien, was sich auch in meinem Depot deutlich bemerkbar
machte.
Was hat sich im Depot getan?
Mini-Fazit: Ein insgesamt schwacher Monat, geprägt von
deutlichen Kursrückgängen und hoher Volatilität.
Der erste Börsentag nach Beginn des Irankriegs verlief mit etwa
-1% noch moderat. In den darauffolgenden
Tagen kamen weitere rund -3,5% an
Verlusten hinzu, wobei die Schwankungen in den negativen Bereich
deutlich überwogen.
Bereits in der zweiten März-Woche war das zuvor aufgebaute
Jahresplus im Tagesverlauf nahezu vollständig aufgebraucht. Am
16. März rutschte das Depot dann erstmals auf Schlusskursbasis im
laufenden Jahr ins Minus. Die Erholungstendenzen in der letzten
Märzwoche reichten nicht mehr aus, sodass der Monat nach fünf
positiven Monaten in Folge erstmals wieder im Minus endete.
Die Kapitalmaßnahme bei Reckitt Benckiser Plc. wirkte sich
für meinen Sparplan besonders nachteilig aus. Durch das
Umtauschverhältnis von 25:24 und den anschließenden
Bruchstückverkauf reduzierte sich die tatsächliche Stückzahl für
mich statt um -4% effektiv um rund -17%.
Aufgefallen waren mir im Berichtsmonat mehrere starke
Einzelbewegungen bei den folgenden Unternehmen: Für The AES
Corp. wurde die Übernahme konkretisiert – die gebotenen 15,00
USD führten zu einem Kursrückgang von rund -20%. Auch Schaeffler AG verlor nach einem
vorsichtigen Ausblick etwa -20%. Weitere
negative Ausschläge kamen von Aroundtown SA mit
-25% sowie M&G plc mit über
-10%.
Positiv entwickelten sich hingegen Var Energi ASA mit
+15% sowie Enagas SA mit
ebenfalls rund +15%.
Der Monat brachte zudem eine strategische Besonderheit mit sich:
einen seltenen Limit-Kauf außerhalb meiner üblichen
Sparplan-Logik. Durch die gesunkenen Kurse wurde mein seit
Monaten im Markt liegender Kaufauftrag für FS Credit
Opportunities Corp. ausgelöst. Der Einstieg konnte nicht über
einen Sparplan erfolgen, daher das gesetzte Limit. Damit
erweitert ein weiterer monatlich ausschüttender Wert das Depot –
auch wenn sich die Nachhaltigkeit der Dividende erst noch zeigen
muss. Hier zeigt sich schon mal die Kaufbestätigung:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418181830-20260306-kaufnachweis-fs-credit-opportunities-cor.jpg
Wie sah der Cash-Flow aus?
Mini-Fazit: Der Cashflow war stark und wurde durch
mehrere Sondereffekte zusätzlich gestützt.
Erstmals trugen EPR Properties REIT, Flowers Foods
Inc. und Gladstone Commercial Corp. zu den
Kapitaleinkünften bei. Letzterer Wert stellt dabei einen
notwendigen Ersatz für den bisherigen Monatszahler Gladstone
Investment Corp. dar, der aus regulatorischen Gründen bei der
comdirect nicht mehr handelbar ist.
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo
Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage
verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende –
diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat
ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass
Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den
Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei
Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver
Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418192003-20260331-netto-kapitaleinkuenfte.jpg
Was machen die Erträge?
Mini-Fazit: Die Erträge überzeugten im März deutlich
und markieren den ersten starken Monat des Jahres.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu
-0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten
entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv.
Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
-
Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$
(+2,92%) auf 0,97 can-$.
-
3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
-
Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
-
NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD
(+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
-
LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68
USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und
der Kurs drehte nach oben...?!!
Die Einnahmen im März 2026 setzten sich aus 30 (17) Dividenden,
12 (9) ETF-Ausschüttungen, keinem (0) Fonds-Ertrag sowie einem
(1) Zinsertrag und einem (0) Verkaufserlös zusammen:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
Was macht die Rendite?
Mini-Fazit: Die Rendite entwickelte sich im März
deutlich negativ, bleibt seit Jahresbeginn jedoch im Plus.
Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (ohne Kosten) sank
auf +22,79% (27,91%). Bei Divvydiary (inkl. Kosten)
verringerte sich die Performance auf +22,09% (27,26%).
Mein gesamtes Vermögen reduzierte sich um -0,70% (+1,38%). Die
reine Depotentwicklung lag im März bei -3,04% (+0,75%).
Bei den TOP-5-Aktien kam es im
Vergleich zum Vormonat zu folgenden Veränderungen:
- (--) Dow Inc.
+82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries
N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA
+58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd.
(4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%,
TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit
+36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt
Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni
Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
Die FLOP-5-Aktien entwickelten
sich wie folgt:
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA
-27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG
-26,71%
- (--) Flowers Foods Inc.
-25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc.
-23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC
Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt
Platz 11 mit -19,30% und
International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12
mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise
ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht
alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll
mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das
genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier
einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig
vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect
angegeben.
Die BIG-5-Aktien sind zum 31.03.2026 laut Divvydiary
zusammen 31,5% (31,08%) schwer. Es sind weiterhin und
ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten
Erfassung im Januar 2025. Den Spitzenplatz eroberte sich nach der
Dividendenankündigung mit einem etwas geringerem Kursrückgang die
DWS Group GmbH & Co. KGaA. Zulegen bei den
BIG-5-Aktien konnte die BASF SE, die sich einen Platz
verbesserte, sowie Argentiniens Pampa Energia SA ADR:
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co.
KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR
(5,30%)
Was machen die Ziele?
Mini-Fazit: Alle Jahresziele sind aktuell im Plan.
Meine Ziele befinden sich im März – trotz der Kursrückgänge im
letzten Monat des ersten Quartals – in diesem Berichtsmonat alle
im grünen Bereich:
• Monatlich positive Kapitalerträge: deutlich erfüllt – trotz der -0,07
€ Überziehungszinsen.
• Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: deutlich erfüllt – auch unter Berücksichtigung des
Bruchstückverkaufs bei Reckitt Benckiser Plc. sowie der
nachgeholten Dividende von Petroleo Brasileiro SA
weiterhin mit deutlich über +25%.
• Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis +14.
• Depot zum Jahresende im Plus: nach der Erholung der letzten
Märzwoche seit Jahresanfang wieder mit +2,60% im Plus – allerdings stehen noch drei
Quartale bevor.
Das konsequente Halten der Aktien in der ersten Krise des Jahres
erwies sich damit wohl doch nicht ganz so schlecht. Durch die
Ausrichtung auf Dividenden freute ich mich wegen des starken
Cash-Flows trotzdem über einen erfolgreichen Berichtsmonat.
Ausblick auf den nächsten Monat
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit
deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die
geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere
Entwicklung.
Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute
Entscheidungen.
Euer vonHS