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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500 dank KI-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologieaktien starten Rekordjagd beim Chinabesuch
    • Nasdaq 100 und S&P 500 steigen deutlich dank KI
    • Inflationssorgen drücken Dow bei weiter hohem Ölpreis
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500 dank KI-Boom
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer am Vortag haben US-Technologie-Werte zur Wochenmitte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Anleger erhofften sich positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen. Zudem sorgte der wieder leicht gesunkene Ölpreis für gute Stimmung, auch wenn er immer noch deutlich über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte.

    Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Mittwoch um 1,04 Prozent auf 29.366,94 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 7.444,25 Zähler. Auch er hatte im Handelsverlauf einen Höchststand erreicht.

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    Der Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,14 Prozent auf 49.693,20 Punkte nach. Der nicht von Tech-Aktien dominierte Leitindex litt unter Inflationssorgen, denn die Erzeugerpreise waren überraschend stark gestiegen.

    Die infolge des Iran-Kriegs höheren Energiekosten trieben im April die Preise auf Erzeugerebene. Diese beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Preisentwicklung steht besonders im Fokus an den Finanzmärkten. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende April unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten.

    Alles in allem sind die Strategen der Bank Morgan Stanley nun positiver für den Markt gestimmt. Ihrer Auffassung nach dürften hervorragende Unternehmensgewinne und eine starke Wirtschaft den Bullenmarkt am Laufen halten. "Die Widerstandsfähigkeit der Geschäftszahlen trotz geopolitischer Risiken, Bedenken hinsichtlich privater Kredite und der Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz (KI) stützt unsere Einschätzung", schrieb Fachmann Mike Wilson.

    Mit Blick auf die Technologie-Werte setzten die Anleger nach der Vortagskorrektur wieder auf Titel, die von dem Boom rund um KI profitieren könnten. Die Fantasie im Sektor wird auch mit der hochrangigen US-Delegation begründet, die mit Trump nach in China gereist ist. Neben dem Nvidia-Chef Jensen Huang gehören ihr auch Elon Musk von Tesla und Tim Cook von Apple an.

    Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen drängen. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden weltweit größten Volkswirtschaften.

    Börsianern zufolge wird darüber hinaus darauf gehofft, dass die KI-Rally bei Unternehmen aus den Chip- und Speicherbranchen in Zeiten des knappen Angebots dieser Produkte noch mehr Aufwärtspotenzial bietet. So zogen Micron um fast 5 Prozent und Marvell Technology um gut 8 Prozent an. Die für große Schwankungen bekannten Titel von Wolfspeed , in die seit Tagen schon neue Kursfantasie gekommen ist, schnellten um 16,5 Prozent hoch.

    An der S&P-500-Spitze sprangen Ford um gut 13 Prozent nach oben. Laut Morgan Stanley könnte das Energiespeichergeschäft des Automobilherstellers bald einen Vertrag mit den weltweit größten Anbietern von solchen Cloud-Diensten abschließen, die über eine extrem skalierbare IT-Infrastruktur verfügen.

    Die Birkenstock-Aktien sackten um fast 13 Prozent ab. Der deutsche Sandalenhersteller, dessen Papiere in New York gehandelt werden, hatte Experten zufolge mit der Umsatz- und Gewinnentwicklung im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Experte Luca Solca von Bernstein schrieb, die jüngsten Zweifel von Anlegern würden davon nicht ausgeräumt./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 255,2 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 22:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +18,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +93,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 768,83 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -79,51 %/-21,69 % bedeutet.




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