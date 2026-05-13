JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach Vorlage der Resultate biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Bei dem Hersteller von Wechselrichtern verbessere sich die Auftragslage, wobei der Auftragsbestand die Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorquartal stütze. Zudem stützten die steigende Nachfrage nach Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen (Bereich HBS), speichergestützte Großaufträge sowie eine neue Produkteinführung im Bereich HBS den positiven Ausblick./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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