JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach Vorlage der Resultate biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Bei dem Hersteller von Wechselrichtern verbessere sich die Auftragslage, wobei der Auftragsbestand die Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorquartal stütze. Zudem stützten die steigende Nachfrage nach Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen (Bereich HBS), speichergestützte Großaufträge sowie eine neue Produkteinführung im Bereich HBS den positiven Ausblick./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,00 € , was eine Steigerung von +26,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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