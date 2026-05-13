Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 71 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 56,25 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,23 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -30,67 %/+26,22 % bedeutet.