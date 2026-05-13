ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 71 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für SMA Solar auf 71 Euro
- Einstiegsgelegenheit nach Kursschwäche laut Jefferies
- Auftragslage und Großaufträge stützen Ausblick
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach Vorlage der Resultate biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Bei dem Hersteller von Wechselrichtern verbessere sich die Auftragslage, wobei der Auftragsbestand die Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorquartal stütze. Zudem stützten die steigende Nachfrage nach Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen (Bereich HBS), speichergestützte Großaufträge sowie eine neue Produkteinführung im Bereich HBS den positiven Ausblick./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 56,25 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,23 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -30,67 %/+26,22 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 71 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
SMA war kurz vor der Pleite.
Der Anstieg passt nicht. Das fällt schnell wieder!!!!
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html