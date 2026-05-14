Bayer und BASF im Performance-Rausch und MustGrow Biologics als Geheimwaffe gegen den Welthunger!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam, und mit ihr der Hunger nach effizienten, aber vor allem nachhaltigen Lösungen in der Landwirtschaft. Während die deutschen Schwergewichte …



