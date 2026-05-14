100 %-Kursgewinn nicht genug? Nordex, Plug Power, Dividenden-Perle RE Royalties! Unternehmen aus den Bereichen Energie-Produktion und -Infrastruktur werden immer mehr zu den eigentlichen Gewinnern des KI-Booms. Die Aktie von Bloom Energy hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Selbst die operativ seit Jahren …



